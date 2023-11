Grande Fratello, stasera la nuova puntata: anticipazioni, nomination, sondaggi e nuova programmazione del reality di Canale 5

È mercoledì ma è già tempo di Grande Fratello. Come annunciato nell'ultima puntata, infatti, a partire da oggi il reality di Canale 5 cambierà giorno, andando in onda il mercoledì invece che il solito giovedì. Ma non è tutto. Dal mese di dicembre, si passerà da due dirette settimanali a una sola.

Ma come si era conclusa l'ultima puntata? Dal salvataggio di Ciro all'eliminazione di Jill, passando per l'entrata rimandata di Perla nella casa del GF, vediamo insieme cosa è successo e cosa succederà invece nella puntata di oggi.

L'ultima puntata

La puntata di lunedì si è aperta con il salvataggio di Ciro, graziato da Alfonso Signorini.

A farne le spese è stata però Jill, costretta ad abbandonare la casa con il 22% dei voti.

Nonostante la grande attesa per l'ingresso di Perla, nessun nuovo concorrente è però entrato nel reality di Canale 5. Il motivo? Perla ha il covid, per cui per assistere al faccia a faccia con il suo ex fidanzato Mirko dovremo attendere ancora un po'.

Le anticipazioni di oggi

I concorrenti in nomination stasera sono Anita, Beatrice, Ciro, Grecia, Massimiliano e Rosy. Nella puntata di oggi scopriremo quindi i nomi dei due che raggiungeranno l'immunità, mentre lunedì prossimo conosceremo il nuovo eliminato.

Per quanto riguarda il rapporto tra Giuseppe e Beatrice, stasera conosceremo i nuovi sviluppi della loro relazione ormai conclusa.

I sondaggi

Secondo i sondaggi, Beatrice continua ad essere la preferita dal pubblico, seguita da Grecia ed Anita. Nel dettaglio, secondo forumfree.it queste sarebbero le percentuali di gradimento:

Beatrice Luzzi 52,86%

Grecia Colmenares 17,50%

Anita Olivieri 14,29%

Massimiliano Varrese 10,60%

Rosy Chin 2,62%

Ciro Petrone 2,14%

La nuova programmazione

Come anticipato, questa settimana il Grande Fratello cambia giorno, spostandosi dal mercoledì al giovedì. Il motivo? Da giovedì su Canale 5 andrà in onda «Io Canto Generation».

Per tutto il mese di novembre rimarrà quindi la doppia serata settimanale, con appuntamento però il lunedì e il mercoledì. Da dicembre, invece, si cambia di nuovo: con l'arrivo di «Zelig» il lunedì sera, il programma di Alfonso Signorini sarà trasmesso solo il mercoledì.

I concorrenti rimasti

Al momento all’interno della casa del Grande Fratello ci sono i seguenti concorrenti: Alex Schwazer, Angelica Baraldi, Anita Olivieri, Beatrice Luzzi, Ciro Petrone, Fiordaliso, Giampiero Mughini, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Letizia Petris, Massimiliano Varrese, Mirko Brunetti, Paolo Masella, Rosy Chin e Vittorio Menozzi. Chi sarà il prossimo a lasciare il programma?