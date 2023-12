Grande Fratello, Perla rischia di essere squalificata? Il termine sbagliato detto con il microfono aperto

Al Grande Fratello, scoppia la polemica per una frase pronunciata da Perla Vatiero a microfono aperto davanti agli altri coinquilini del reality show di Casa Mediaset, al punto che sono diversi i telespettatori che chiedono che venga squalificata. Parole, le sue, che fanno discutere soprattutto per un termine utilizzato poiché ritenuto estremamente razzista ed offensivo. Ma quale sarà la parola che si è lasciata sfuggire. E, soprattutto, con quali intenzioni l'ha pronunciata? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



LEGGI ANCHE: -- GF, Marco Maddaloni: 'lo sentirebbe anche mia moglie': il discorso su Greta fa infuriare i fan