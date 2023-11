Frederik di Danimarca paparazzato a Madrid con la presunta amante: le foto che fanno tremare la corte reale

Un nuovo gossip impazza nei palazzi delle famiglie reali europee: l’erede al trono di Danimarca, Frederik, starebbe tradendo la moglie Mary. La coppia, tre figli insieme e una carriera da royal ben avviata, sta ospitando in questi giorni i sovrani di Spagna Felipe e Letizia, in visita ufficiale in Danimarca. Dunque la notizia di una presunta scappatella sta facendo il giro del mondo. A lanciare lo scoop è un magazine spagnolo, Lecturas, che pubblica delle immagini esclusive che ritraggono il principe insieme a una donna in giro per Madrid, in quello che ha tutta l’aria di essere un appuntamento romantico (o un incontro tra amici molto stretti). I due protagonisti di questo rumors hanno categoricamente smentito, ma le foto sono abbastanza compromettenti.

Chi è la presunta amante

Le immagini paparazzate dai tabloid puntano tutto sul presunto tradimento del principe, a cui Lecturas dedica la copertina. La signora in questione è Genoveva Casanova, 47enne socialite messicana, di casa nella capitale spagnola. Lecturas ha suggerito che il principe abbia trascorso la notte a casa della donna.

La serata trascorsa insieme

I due, come racconta la rivista, hanno trascorso la serata insieme in maniera informale.

Nulla di compromettente a prima vista, ma si tratta di un incontro a due che ha destato non pochi pettegolezzi. Il principe e la ex modella hanno visitato una mostra, cenato al tablao di flamenco El Corral de la Morería, nascosti da un separé e (qui il gossip si infittisce) lui avrebbe addirittura dormito a casa di lei.

La smentita

«Nego categoricamente ogni dichiarazione che suggerisce una relazione romantica tra il principe Frederik e me. Non solo queste dichiarazioni sono false, ma sono anche maliziose: tutto è già in mano ai miei avvocati, che sono pronti a tutto per difendere il mio onore e il mio diritto alla verità e alla privacy». In un lungo comunicato stampa, Genoveva Casanova ha fatto sapere di essere pronta a passare per vie legali per cancellare le insinuazioni di Lecturas. La casa reale danese, dal canto suo, ha pubblicato una comunicazione eccezionale - i royals non sono soliti rispondere a gossip e insinuazioni sulla loro vita privata a meno che non siano molto gravi - in cui si legge: «Da anni manteniamo la politica di non commentare o confermare alcun dettaglio relativo a questioni private . Inoltre, vorremmo sottolineare il nostro impegno a rispettare la privacy dei membri della famiglia reale , compreso il principe ereditario». Insomma, nessuna risposta diretta sulla questione, nessuna citazione della copertina, solo una richiesta generica di privacy e buonsenso.