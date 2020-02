Francesca Alotta, il calvario segreto a Vieni da me : «Ho perso mio figlio. Adesso ho un cancro». Caterina Balivo commossa. Oggi pomeriggio, la cantante di Non amarmi è stata ospite nel salotto di Rai 1 e ha parlato di alcuni momenti molto duri della sua vita. A cominciare dalla perdita di un bambino.

Dopo il Sanremo vinto con Aleandro Baldi nel 92, l'artista si è sposata ed è rimasta incinta. Ma lui non sarebbe stato l'uomo giusto. Ecco le parole di Francesca Alotta: «Io ero innamorata persa, però, purtroppo non sempre si può avere tutto quello che desideri. Io aspettavo un bambino e l’ho perso perchè avevo scoperto che aveva un’altra situazione. Sono rimasta sola in ospedale quando ho perso il bambino e dopo l’ho lasciato». Francesca Alotta ha poi scoperto che per lei sarebbe stato difficile avere dei figli: «Per me è stato complicato perchè io sono nata mamma e ho capito che il mio percorso è essere mamma di più bambini. Quando mio padre è stato male sono andata da Padre Pio e un sacerdote mi ha detto che, forse, la mia strada era aiutare gli altri ed è quello che faccio».

Francesca Alotta ha poi avuto altri due amori finiti male. L'artista racconta che mentre si trovava nel reality Music Farm il fidanzato dell'epoca svuotò il conto cointestato. Poi avrebbe trovato un nuovo ragazzo, che poi si sarebbe rivelato uno stalker. Adesso però la battaglia più importante, quella contro il cancro. «Ho capito - conclude - che devo vivere nel modo giusto ogni attimo della mia vita». Caterina Balivo l'abbraccia commossa.

