Fedez a Fiorello: «Mi hanno proposto la direzione musicale di Sanremo e credo proprio che accetterò». Ma il rapper: non ero io

Fiorello, Fedez, Sanremo. Boom. «Mi hanno proposto la direzione musicale e credo proprio che accetterò». Così Fedez collegatosi al telefono all'alba con Fiorello e Francesco Biggio nell'anteprima di Aspettando Viva Rai2 che i due propongono su Instagram davanti al bancone del bar che li ha ospitati fino ad oggi a Vigna Stelluti. Poche ore dopo, il rapper sui social ha scritto: «Non ero io». Uno scherzo? Comunque, ecco cosa era successo.

La gag è iniziata con Fiorello che voleva “bruciare” l'ospitata di Fedez da Fazio prevista domenica prossima: «lo sai che chi va da Fazio non può parlare con nessun altro», ha spiegato lo showman siciliano a Biggio, prima di chiedergli di telefonare a Fedez. «Sono Biggio ti posso passare Rosario? Mettiamo in viva voce».

LE PROVE

Finale con il botto Ultima diretta Instagram, con le prove generali del programma al via il 6 novembre. Il bilancio è più che positivo: su RaiPlay toccata quota 800mila visualizzazioni, il 13% in più rispetto all'edizione 2022, per un tempo complessivo di fruizione sulla piattaforma pari a 130mila ore di visione. Fiorello questa mattina ha sentito appunto Fedez a telefono lanciando suggestioni su un possibile coinvolgimento di quest'ultimo in futuro al Festival di Sanremo. A sorpresa, nella diretta social vera e propria l'ospite è stato l'ad della Rai Roberto Sergio, presentatosi fintamente preoccupato dalle indiscrezioni sul rapper. Non poteva mancare un botta e risposta esilarante con il dirigente Rai, che ha ironizzato: «Sono qui per portarvi a Medjugorje». Chiarimento anche sulla vicenda Fabio Fazio: «Ci conosciamo da quando lavoravamo insieme in Lottomatica. Ci sentiamo regolarmente e gli auguro di fare un buon lavoro». Chiosa con la finta chiamata con Giorgia Meloni: «Presidente, tranquilla. Settimana prossima Fiorello non c'è».