© RIPRODUZIONE RISERVATA

, single dopo la fine delle relazione con Silvia Provved continua a parlare del suo ritrovato rapporto con l’ex moglie Nina Moric e sembra sempre più convinto del sentimento che lei prova per lui: “E’ ancora innamorata di me”.Le visite di Nina sarebbero quotidiane: “Sto ricostruendo il rapporto con lei - ha spiegato a "Spy" - anche se non è facile. Per esempio ogni mattina viene a casa mia per preparare la colazione a Carlos e lo aiuta a fare lo zaino per la scuola. E quando lui esce di casa si emoziona sempre. Questi momenti sono tra i più belli che ho vissuto”.Un accenno anche alla sue ex Silvia Provvedi, ora reclusa nella casa del Grande Fratello Vip: “Con le ragazze più giovani che ho frequentato non ho mai avuto un vero dialogo - perché sono tutte abbastanza prive di contenuti, pensano tutte a fare le influencer. Silvia Provvedi? Avevo paura che mi chiamassero nella Casa, per fortuna non l'hanno fatto!”.