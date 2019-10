Eva Robins a Vieni da me: «Sto per sposare una donna molto conosciuta». Caterina Balivo reagisce così

Ultimo aggiornamento: 31 Ottobre, 17:48

La nota attrice transessuale, icona degli anni 90, è stata ospite nel salotto di Rai1, dove si è raccontata a cuore aperto. Dall'adolescenza, quando ha scoperto la propria sessualità, ai nostri giorni. Ma è sull'amore che l'attrice fa un'importante rivelazione.Ecco le parole di Eva Robins: «Io ho sempre avuto una predisposizione verso la natura femminile, ma non a livello carnale. Con questa donna ci vogliamo bene da 25 anni, chissà». Caterina Balivo resta sorpresa e le chiede il nome della compagna: «».L'attrice - all'anagrafe Roberto Coatti - ha anche parlato di quando ha scoperto la sua sessualità: «Mia mamma non sapeva nulla, lei è l’uomo che non sono stata io. È stata tosta, l’ho vista solo due volte in gonna, dava del filo da torcere. È stata la prima pecora nera della famiglia. Mio padre era birichino, non gli bastava mai una donna. Ho conosciuto alcune sue donne». E conclude: «».