​Annalisa, il matrimonio il 1° luglio a Tellaro: da Simona Ventura a Francesca Ferragni, tutte le nozze vip del 2023

In questi giorni l'abbiamo vista sui palchi di tutta Italia: dal concerto per l'Emilia Romagna al Tim Summer Festival a Roma. Ma sabato 1° luglio, Annalisa, avrà l'appuntamento più importante: quello del suo matrimonio con il riservatissimo compagno Francesco Muglia, 43enne vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere. Un amore sempre vissuto nel massimo della riservatezza per la cantante 38enne che ha confermato la notizia solo pochi mesi fa.

E questo è solo uno dei matrimoni vip più attesi dell'estate, perché sono molti i personaggi dello spettacolo che hanno deciso di coronare il loro amore nel 2023. Alcuni l'hanno già fatto, come Alena Seredova che ha sposato il manager e padre di sua figlia, Alessandro Nasi o l'influencer Chiara Nasti che il 20 giugno ha detto sì al calciatore Mattia Zaccagni. Altri sono pronti al grande passo.

Annalisa, le nozze a Tellaro

Partiamo proprio dalla cantante e dal suo "mon amour". Le pubblicazioni sono state affisse il 12 maggio nel comune di Savona. Le nozze dovrebbero svolgersi il 1 luglio a Tellaro, uno dei borghi più belli d'Italia arroccato su una scogliera che si affaccia sul Golfo della Spezia nel tardo pomeriggio. Top secret la lista degli invitati, tra cui dovrebbero esserci amici e colleghi della cantante come Maria De Filippi, Fedez - con cui ha appena collaborato in "Disco paradise" e Rudy Zerby che l'ha lanciata ad Amici. Annalisa e Francesco si sono conosciuti alcuni anni fa quando la cantante è stata special guest proprio a bordo di una delle navi da crociera Costa, la Costa Smeralda.

Ed è stato amore a prima vista. «Sì, abbiamo deciso di sposarci», ha confermato Annalisa, aggiungendo che coloro che la conoscono e conoscono Francesco "sanno quanto si amano". «Per tutti gli altri, però, sarà una sorpresa" - ha rivelato Annalisa - dato che non ho mai parlato di lui nelle interviste».

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti

Si svolgerà invece il 9 settembre il matrimonio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. La proposta era arrivata lo scorso anno in occasione del compleanno della sorella di Chiara Ferragni durante un weekend sul lago di Garda. La coppia, che ha già un figlio, si sposerà a Rivalta, nel piacentino al cospetto di tutta la famiglia Ferragnez e degli amici.

Gessica Notaro

L’attivista e modella Gessica Notaro ha trovato l’amore con il sei volte campione italiano nel salto ad ostacoli, Filippo Bologni. La proposta di nozze è arrivata a sorpresa nell’ippodromo in cui i due si erano conosciuti nel 2019. Finalmente la felicità, dopo anni davvero duri. «Tutto è nato da una grande amicizia – ha spiegato il fantino a Silvia Toffanin –. Abbiamo iniziato a scriverci sui vari social per qualche mese, poi siamo diventati i principali confidenti l’uno dell’altra. Dopo circa 6-8 mesi dalla nostra conoscenza, è scoccata questa scintilla in maniera molto naturale».

Simona Ventura e Giovanni Terzi

Il 2023 potrebbe essere l'anno buono per le nozze, già rinviate, di Simona Ventura e Giovanni Terzi. «Avevamo definito le date tre volte. La prima, scoppiò il Covid. La seconda, ci fu la nuova ondata. L’anno scorso la guerra. Ora abbiamo definito una data nostra, per noi significativa, e la comunicheremo solo a ridosso» spiegano. Dunque, dopo tre tentativi falliti, finalmente i due sono pronti a riprovarci e hanno già deciso tutto sul grande passo. La location delle nozze non sarà Milano, dove vivono. Secondo rumors circolati tempo fa, i due dovrebbero sposarsi a Rimini. Sia lei che lui, poi, hanno già scelto i testimoni: «Per me sarà il mio amico del cuore Marco Di Terlizzi» dice Giovanni Terzi. Simona Ventura, invece, ha pensato all’amica e collega Paola Perego.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Non c'è invece una data per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Quest'ultimo ha chiesto la mano della fidanzata con una proposta romantica in montagna lo scorso novembre. In molti, quindi, pensano che la coppia, nata nella casa del Grande fratello vip, potrebbe salire all'altare entro la fine dell'anno, ma loro non si pronunciano. Cecilia ha raccontato ai follower: «Spesso mi chiedete come vanno i preparativi, perché ho spostato la data, perché così e perché...» e continua «intanto non sono una persona organizzata...e poi di queste cose intime non mi piace parlare tanto. Ve ne parlerò più in là, ma più in là...».

Valerio Scanu e Luigi Calcara

Altra romantica proposta è stata quella di Valerio Scanu al compagno Luigi Calcara, ingegnere con cui fa coppia fissa dal 2020. Un momento importante per il cantante sardo, il quale ha sfruttato l’occasione per il suo coming out pubblico.