Ancora un grave incidente stradale sulla tangenziale est di Lecce. Ferito e trasportato d'urgenza in ospedale, con prognosi riservata, l'uomo alla guida della moto, un militare 54enne.

L'impatto ancora in fase di ricostruzione dagli agenti di Polizia locale di Lecce è avvenuto in prossimità dello svincolo per San Ligorio.