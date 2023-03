Al Parco archeologico di Rudiae una visitatrice inaspettata: ecco chi è

Vladimir Luxuria in visita al Parco archeologico di Rudiae, con tanto di foto finali. Arrivata nel Salento per lo spettacolo teatrale “Quel che si dice”, in scena stasera al Teatro Comunale “Domenico Modugno” di Aradeo, Luxuria ha scelto questo pomeriggio di visitare il Parco a due passi da Lecce nonostante la pioggia abbia funestato la provincia sin dalla tarda mattinata.