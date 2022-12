Distanti di Andrea Gabellone: gli scatti più belli

Cogliere l'attimo è il fil rouge di Distanti. Volti e storie di una pandemia, il nuovo libro in cui Andrea Gabellone si misura con il virus che ha cambiato le nostre vite: un viaggio senza sconti e senza filtri in cui il fotografo salentino - reporter, autore di inchieste e giornalista nello stesso tempo - mette a fuoco volti, interni e paesaggi urbani dell'emergenza sanitaria. Nulla resta in superficie e tutto rimanda a ciò che siamo stati e dove non vorremmo più tornare.