A Brindisi dopo tre anni torna il servizio di rimozione delle auto in sosta vietata

Torna il servizio di rimozione forzata dei veicoli a Brindisi. E così, dal prossimo 31 ottobre la vita per gli automobilisti indisciplinati sarà ancora più dura. Il carro attrezzi, dopo tre anni dalla sospensione del servizio, tornerà a fare capolino in città là dove le auto parcheggiate impediranno gli accessi ai garage, o saranno da impedimento al traffico. Ad occuparsene, dopo che l'amministrazione ha tentato invano di affidarlo ad una società esterna, sarà almeno temporaneamente la Brindisi Multiservizi. La determina per l’affidamento diretto chiede la disponibilità 24 ore su 24 sino al 31 dicembre prossimo, per il momento. Una sorta di esperimento in attesa di una soluzione definitiva.