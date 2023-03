Sanità, manifestazione anti Meloni della Spi Cgil a Bari: «Privatizzarla è un'ingiustizia»

«La presidente del Consiglio Meloni è venuta al congresso della Cgil del 17 marzo rivendicando unità nazionale, ma il giorno dopo il governo ha dato il secondo via libera all'autonomia differenziata. È una bugiarda e così colpisce in maniera drammatica la vita delle persone». Lo ha dichiarato Ivan Pedretti, segretario generale Spi-Cgil nazionale, a Bari per la manifestazione "Da niente sarà come prima a peggio di prima" organizzata da Spi e Cgil Puglia in difesa della sanità pubblica.