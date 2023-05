Psichiatra uccisa, una fiaccolata a Bari ricorda Barbara Capovani e Paola Labriola

Decine di fiaccole accese, in fila silenziosamente per ricordare due psichiatre assassinate mentre svolgevano il proprio lavoro. È partita dalla centralissima piazza San Ferdinando la fiaccolata organizzata anche a Bari in memoria di Barbara Capovani, uccisa a Pisa qualche giorno fa da un suo ex paziente, e Paola Labriola, uccisa dieci anni fa nel capoluogo pugliese, anche in questo caso da una persona che stava cercando di aiutare.