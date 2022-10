Fiera del Levante, il programma completo. Emiliano: «Il tema dell'energia è sempre stato un chiodo fisso»

Oggi l'inaugurazione, domani si parte. Tutto pronto nel quartiere fieristico di Bari per il tanto atteso ritorno della Campionaria Generale Internazionale in programma, dopo un anno di stop a causa dell’emergenza sanitaria, dal 15 a domenica 23 ottobre. Enogastronomia, pesca, creatività e design, innovazione, mediterraneo, arredamento, automotive, Galleria delle nazioni, shopping, cultura: tra convegni, eventi, iniziative e spettacoli, per nove giorni la Fiera del levante si appresta ad essere palcoscenico per discutere, confrontarsi, rilanciare aree strategiche per lo sviluppo regionale, promuovere a livello internazionale il made in Puglia e il made in Italy, ma anche per ritrovarsi, divertirsi, stare insieme.