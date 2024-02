È di un morto e quattro feriti il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto sulla provinciale tra Corato e Trani, nel nord Barese. La vittima è un uomo di 40 anni di cui non sono state rese note le generalità.

I mezzi coinvolti sarebbero quattro: per cause in fase di accertamento si sono scontrati mentre percorrevano il ponte che conduce allo svincolo dell'autostrada.