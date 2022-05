Entrerà in funzione a mezzanotte del 23 maggio il nuovo autovelox posizionato sulla Superstrada Lecce-Brindisi. In realtà gli autovelox sono due, uno per ciascuna direzione, in un tratto di strada dove il limite è 110 chilometri orari. L'autovelox si trova all'altezza dello svincolo per Squinzano, ma nel territorio del Comune di Trepuzzi. Ne dà notizia proprio il comando della Polizia municipale di Trepuzzi.