Clown Lacoste in Polonia: spettacolo per i bambini ucraini

Il Clown Lacoste, all’anagrafe Rosario Mercogliano, è partito lo scorso 5 aprile da Tricase per portare conforto e sorrisi ai bambini profughi dell'Ucraina, ospiti in un centro a Cracovia, in Polonia.

Il Clown tricasino è partito con un furgone zeppo di giochi, due tende da festa, 25 kg di colore a tempera, 30 kg di Das per manipolazione, set di pennelli per pittura su tela, 6 panche, una cassa audio con mixer incorporato e radiomicrofono.

Dal Salento in Polonia: Clown Lacoste regala sorrisi ai bambini ucraini