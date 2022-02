Uccise un professore spagnolo che l'amante aveva raggirato: 34enne arrestato a Foggia

Un uomo di 34 anni, di origine marocchina, è stato arrestato a Foggia perché accusato dell'omicidio di un professore universitario, ucciso in casa a Logroño in Spagna nel febbraio 2020. Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito un mandato di arresto europeo dopo aver fatto un controllo nei confronti dell'uomo, che si trovava per strada in città e che era ricercato dalla polizia spagnola, a quanto poi risultato dalle verifiche.

Ucciso per impedirgli di testimoniare

Secondo le ricostruzioni di chi ha indagato sul delitto, nel 2018 l’amante del presunto assassino avrebbe sedotto il professore spagnolo al fine di sottrargli la somma di 54mila euro e sarebbe poi scappata a Madrid. Le indagini, corroborate dall’analisi del traffico telefonico delle utenze cellulari dell’assassino e della sua amante, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto arrestato, il quale avrebbe ucciso il professore al fine di impedire a costui di testimoniare nel processo per truffa a carico della sua amante.