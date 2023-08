Sub scomparso nel Gargano: ritrovato il cadavere del 54enne

Un altro episodio di scomparsa in acqua si è registrato sul Gargano con un finale tragico. Ritrovato il cadavere di un sub di Termoli immersosi in mare alle Diomedee alle isole Tremiti, intorno alle 17 di ieri, e non più visto riemergere.

Il 54enne di Termoli, scomparso nel pomeriggio del 23 agosto mentre stava effettuando una immersione nelle acque delle Isole Tremiti, è stato recuperato dagli uomini della capitaneria di porto, tra gli scogli nei pressi dell'Isola di Capraia. Il termolese, molto conosciuto, un sub esperto, era solito immergersi non solo alle Diomedee ma anche a Termoli.

I fatti

L'uomo si era immerso nel pomeriggio di ieri, alle 17, nel mare davanti San Nicola, vicino lo «scoglio segato» e non è stato più visto riemergere.

La salma è stata restituita alla famiglia per il rito funebre. Sull'episodio sono in corso le indagini della Capitaneria di Porto di Termoli che ha coordinato le ricerche da ieri. Grande il dolore dei familiari, dei parenti, dei tanti amici alle Tremiti e a Termoli dove Gianluca De Luca era molto conosciuto. . «A nome di tutti gli operatori turistici della costa molisana, il Sib, Sindacato Italiano Balneatori - Confcommercio Molise - afferma il presidente Domenico Venditti - esprime profondo cordoglio, unendosi al dolore della famiglia, per la scomparsa del collega e amico Gianluca De Luca, storico gestore del Lido Anna di Termoli».