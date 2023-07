Meccanico pugliese travolto da un motore nell'officina dove lavorava a Torino: morto sul colpo

Travolto da un motore che si è staccato dall'auto che stava riparando, un meccanico è morto sul colpo in un'officina di Torino. La vittima aveva 58 anni, era originario di Cerignola, in provincia di Foggia, e residente nel capoluogo piemontese. Secondo i primi accertamenti la sua posizione lavorativa non era regolare.

La vittima è stata schiacciata dal motore che gli è caduto addosso mentre l'auto era sistemata per un intervento di riparazione su un ponte sollevatore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno sequestrato l'officina e acquisito i filmati registrati dall'impianto di videosorveglianza.