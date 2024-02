San Severo, scoperto un laboratorio per produrre eroina: un arresto

Un laboratorio per la preparazione di eroina è stato scoperto a San Severo, nel Foggiano, dai militari della guardia di finanza del comando provinciale di Foggia che hanno arrestato un uomo, un albanese di 40 anni, e sequestrato oltre 18 chili di droga, materiali e attrezzature utilizzati per il confezionamento.

I controlli delle fiamme gialle

I controlli sono scattati dopo che una pattuglia di militari in borghese è stata superata da un mezzo che procedeva a forte velocità, senza segnalare le svolte e senza fermarsi agli incroci.

Insospettiti da questo comportamento i finanzieri hanno seguito la vettura fino all'interno del quartiere Luisa Fantasia dove hanno identificato il conducente. L'autista, già noto alle forze dell'ordine, si è mostrato agitato e i finanzieri hanno deciso di fare un controllo più accurato. L'uomo aveva anche le chiavi di un'altra automobile parcheggiata nei paraggi.

I militari hanno deciso di perquisirla e nel cofano posteriore, in un doppiofondo nascosto dietro i pannelli laterali, hanno trovato 16.500 euro in contanti e più di 6 chili di eroina confezionata in panetti. Nell'abitazione del 40enne, inoltre, i militari hanno scoperto un laboratorio per la preparazione della sostanza stupefacente: un miscelatore, una pressa idraulica da 20 tonnellate e stampi per preparare i panetti, macchine per il sottovuoto e oltre 11 chili di sostanze stupefacenti tra cui eroina, cocaina, morfina e sostanze da taglio, che sono state sequestrate insieme all'immobile.