Ricettazione di pezzi d'auto: operazione della polizia nel Foggiano

Ricettazione di pezzi di auto scoperta dalla polizia nell'operazione tra Foggia e Ortanova. Tante parti di autovetture di diverso tipo e modello da riempire 26 pedane imballate, oltre numerosi altri pezzi meccanici e di carrozzeria di ingente valore e presumibilmente rubati sono stati rinvenuti dalla polizia di Foggia all'interno di box in un'area privata in città.

Le segnalazioni dei cittadini

Al ritrovamento della merce si è giunti attraverso controlli disposti dalla questura a seguito delle numerose segnalazioni giunte da parte dei cittadini riguardanti furti messi a segno in particolare nelle aree rurali della città di Foggia. La merce è stata sottoposta a sequestro penale e il proprietario dell'area denunciato. Sempre nel Foggiano, ad Ortanova, all'interno di un box sottostante uno stabile condominiale, la polizia ha ritrovato numerosi sacchi in plastica di colore nero al cui interno vi erano occultati numerosissimi pezzi di autovetture ed in particolare kit airbag, sterzi, fanali, centraline e apparati di ricezione audio multimediali, display e apparecchiature contachilometri digitali ed analogiche.