Reddito di cittadinanza, furbetti nella rete della ​Finanza: avevano intascato oltre 120mila euro

Tredici beneficiari indebiti del reddito di cittadinanza che hanno percepito oltre 120mila euro pur risultando titolari di beni immobili, valori mobiliari o redditi non dichiarati oltre le soglie previste dalla legge per ottenere il beneficio sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza durante i controlli di polizia economico finanziaria portati a termine nelle ultime due settimane in provincia di Foggia.

Le ispezioni

Le attività ispettive hanno interessato sia la città capoluogo che i più grandi centri urbani come Cerignola, Manfredonia e San Severo, anche altri comuni quali le mete turistiche e la gran parte dei comuni dell'area garganica.

A Cerignola, durante un controllo stradale è stata fermata un'autovettura con targa prova intestata ad una rivendita di auto. Lo sviluppo delle informazioni acquisite al momento ha permesso di «rilevare che si trattava di un evasore totale, in quanto completamente sconosciuto al fisco. Gli approfondimenti di natura fiscale hanno poi consentito di constatare l'omessa dichiarazione di redditi per oltre 1,5 milioni di euro».