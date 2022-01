Infrastrutture, presentato il progetto per la Vico-Mattinata. Al via il dibattito pubblico sulla realizzazione della strada

E' stato illustrato questa mattina nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana, sede della Provincia di Foggia, il programma dei lavori per il Dibattito Pubblico sulla futura realizzazione da parte di Anas della nuova viabilità a scorrimento veloce tra Vico del Gargano e Mattinata, opera commissariata dal Governo ad Aprile 2021 per il suo rilevante impatto economico.

Il progetto

Il progetto consiste nel potenziare il collegamento stradale tra Vico del Gargano e Mattinata attraverso una nuova viabilità a scorrimento veloce a partire dai due tratti già esistenti: la SS693 tra lo svincolo di Poggio Imperiale e Vico del Gargano e la SS89 “Garganica” tra Foggia e Mattinata. Il potenziamento del collegamento da Vico del Gargano a Mattinata è un’opera commissariata (Dpcm del 16 aprile 2021), in quanto presenta un elevato grado di complessità e un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale e locale. Il completamento del tratto consentirà di mettere a sistema la viabilità locale con importanti infrastrutture: l’Autostrada A14 Bologna-Taranto, in corrispondenza dello svincolo di Poggio Imperiale, la linea ferroviaria Bologna-Bari-Lecce, importante arteria nazionale di collegamento nord-sud del trasporto pubblico su ferro e l’aeroporto di Bari, tra i principali aeroporti italiani nonché il principale aeroporto pugliese.

Il vice presidente della Regione Puglia Piemontese

«Oggi si apre il dibattito pubblico sulla realizzazione della strada che va da Vico del Gargano a Mattinata e che avrà due lotti funzionali: il primo da Vico del Gargano a Vieste è già stato finanziato con oltre 300 milioni di euro. Il dibattito pubblico per il nuovo tratto raccoglierà tutte le indicazioni non solo degli amministratori pubblici dei comuni interessati (Vico, Peschici, Vieste e Mattinata), ma raccoglierà anche le istanze della società civile e degli stakeholder», ha detto il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, che in mattinata ha comunicato l'avvio del dibattito pubblico per i lavori di potenziamento del tratto di strada tra Vico del Gargano e Mattinata, nel Foggiano.

«E' un'opera assolutamente strategica - ha detto il commissario straordinario di Anas Vincenzo Marzi - qui abbiamo un arco lungo circa 35 km che vale 850 milioni e che sicuramente migliorerà le condizioni di percorribilità dell'intero tratto, riducendo sensibilmente i tempi di percorrenza e aumentando di molto sia il comfort che la sicurezza per l'utenza». Secondo Piemontese, «questa è un'infrastruttura che servirà sia per gli accessi dall'esterno che, come noto, sul Gargano la principale affluenza arriva dal casello autostradale di Lesina-Poggio Imperiale, sia per i cittadini stessi del Gargano che potranno muoversi all'interno in maniera molto più comoda e funzionale». Gli incontri di dibattito pubblico partiranno il 19 gennaio a Vico del Gargano. «Il dibattito pubblico - ha aggiunto Marzi - dovrà concludersi tra i due e i quattro mesi. Subito dopo si potrà partire con l'attività di progettazione e di fattibilità tecnica economica definitiva ed esecutiva. Se tutto va bene possiamo pensare, tra un paio d'anni, di riuscire ad arrivare all'appalto».

La conferenza stampa di presentazione del progetto

Gli incontri pubblici

Il dibattito pubblico ha lo scopo di presentare ai cittadini il progetto della nuova infrastruttura e di raccogliere osservazioni e proposte per consentire al proponente dell’opera, Anas, di valutare il progetto in rapporto con il territorio alla luce delle diverse alternative di tracciato finora studiate. Il percorso è aperto a tutti i cittadini e gli stakeholder interessati ed è organizzato affinché tutti i partecipanti possano ricevere una informazione completa sul progetto, chiedere e ottenere chiarimenti da parte dei progettisti, indicare criticità o temi da approfondire e proporre soluzioni migliorative.

Il calendario di incontri del dibattito pubblico prenderà il via con l’appuntamento di Vico del Gargano previsto per il 19 gennaio, dalle ore 17 alle ore 19:30, in modalità ibrida (sia in presenza, sia online). Seguiranno altri tre incontri informativi sul territorio, a Peschici, Vieste e Mattinata, e tre incontri di approfondimento tematici, online, che tratteranno le ricadute delle alternative studiate in un contesto di area vasta, quella dei Comuni facenti parte del Parco del Gargano, dedicati alle ricadute socio-economiche, agli aspetti archeologici, ambientali e paesaggistici, e ai tempi e alle modalità realizzative dell’intervento. Saranno organizzati inoltre due tavoli tecnici con gli enti nazionali e locali che saranno interessati dalle successive fasi approvative dell’opera, al fine di coinvolgere sin da questa fase gli enti preposti alla salvaguardia del territorio in un dialogo costruttivo con il proponente. Prenderà luogo infine un incontro finale, sempre in modalità online, di presentazione della relazione conclusiva del dibattito. Per informazioni su come partecipare al Dibattito Pubblico è possibile visitare il sito web dedicato: www.dibattitopubblicogarganica.it