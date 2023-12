Nove chili di eroina nascosti in un borsone nell'auto: arrestato 29enne

Oltre nove chili di eroina custoditi in un borsone sono stati sequestrati a bordo dell'auto guidata da un foggiano di 29 anni arrestato dalla Guardia di Finanza di Foggia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip per traffico di sostanze stupefacenti, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Cosa è successo

I fatti alla base del provvedimento cautelare risalgono al 27 novembre scorso quando il 29enne, per sfuggire ad un controllo, aveva tentato più volte di speronare l'auto dei finanzieri.

L'inseguimento era terminato dopo che la vettura in fuga si era incastrata tra un autotreno e le auto parcheggiate.

Il 29enne, prima di fuggire, aveva anche aggredito un finanziere che tentava di bloccarlo. Le perquisizioni compiute in due diversi momenti nell'abitazione del presunto trafficante di droga hanno permesso di trovare 50 grammi di cocaina, materiali per il confezionamento delle dosi e 185.000 euro in contanti nascosti in un doppiofondo ricavato in uno dei muri dell'abitazione. Anche la moglie del 29enne è stata arrestata perché aveva la disponibilità dell'abitazione.