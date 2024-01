Incidente stradale, l'auto sbanda e si schianta contro muretto a secco: feriti tre fratelli

Tre fratelli, due dei quali minorenni, sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto questa mattina alla periferia di Manfredonia (Foggia).

Alla guida di un'auto Volkswagen un ragazzo di 20 anni che stava accompagnando i fratelli di 13 e 15 anni a scuola. Il mezzo, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro un muretto a secco.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e il personale del 118 giunto da Zapponeta. Il più grave dei feriti è il 15enne, che è stato ricoverato per un politrauma all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo; anche l'altro minorenne è stato ricoverato nello stesso nosocomio. Il fratello più grande è stato invece trasportato all'ospedale di Manfredonia.