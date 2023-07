Fratellini annegati, un indagato. Mamma colta da malore durante i funerali. In città è lutto cittadino

C'è un indagato per la morte dei fratellini annegati nella vasca di sette e sei anni deceduti nel vascone irriguo a pochi metri dal podere in cui risiedevano con la famiglia in contrada Fonterosa, a Manfredonia. Il sindaco di Manfredonia ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi in concomitanza con i funerali dei due bimbi. La mamma è stata colta da malore.

L'inchiesta

C'è un indagato nell'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Foggia in relazione alla morte dei due fratellini.

I funerali

C'è grande commozione questo pomeriggio nella cattedrale di Manfredonia dove si svolgono i funerali dei due bambini di 6 e 7 anni annegati in un vascone per l'irrigazione a pochi metri dal podere in cui risiedevano con la famiglia in contrada Fonterosa tra Manfredonia e Zapponeta. La cerimonia funebre, prevista per le 16, è iniziata in ritardo per le condizioni in cui versa la giovane madre dei piccoli, colta da malore in chiesa. La messa sarà officiata dal vescovo della diocesi di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo padre Franco Moscone. Nella Cattedrale presenti le autorità civili e militari della provincia di Foggia, tra cui il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice, il Questore Ferdinando Rossi e rappresentanti istituzionali.

Il lutto cittadino

Il sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino durante la celebrazione dei funerali di Daniel e Stefan i due fratelli rumeni annegati in un vascone per la raccolta dell'acqua nelle campagne di Manfredonia, nel Foggiano. «Un grave evento - ha detto il primo cittadino - che ha suscitato nella nostra comunità profondo sgomento e particolare vicinanza alla famiglia colpita da questa immane tragedia. La proclamazione del lutto cittadino è il modo con cui l'amministrazione intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio cordoglio e quello dell'intera comunità».

Chiusi anche i negozi

Per tutta la giornata le bandiere esposte nel Palazzo di Città e negli altri edifici pubblici saranno esposte a mezz'asta. Il sindaco Rotice ha invitato gli esercizi commerciali ad abbassare le serrande dalle 16 alle 16.10, durante la cerimonia funebre.