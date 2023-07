Fratellini annegati a Manfredonia: si indaga per omicidio colposo. La rencizione del vascone era divelta

La procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo per accertare eventuali responsabilità sulle morte, avvenuta ieri per annegamento, di due bambini, di sei e sette anni, in un vascone di irrigazione agricola nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta, nel Foggiano.

La recinzione divelta

Sul posto, un podere a due piani che dista un paio di metri dal vascone, è possibile notare un piccolo buco nella recinzione che delimita l'area. Da lì i bambini potrebbero aver avuto accesso all'area per salire sull'argine, alto circa un metro, per poi finire nel vascone, dove - per cause da accertare - sono annegati. E prende sempre quindi più forza l'ipotesi che i due fratellini abbiano voluto trovare refrigerio entrando nel vascone.