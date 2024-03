Incidente stradale, esce fuori strada con l'auto sulla provinciale: morto 21enne

Incidente stradale sulla provinciale: morto un 21enne. L'impatto è avvenuto ieri - 24 marzo - a tarda serata sulla strada provinciale 141, all'altezza di Zapponeta (Foggiano). La vittima è un giovane di 21 anni, Michele Di Tommaso.

Stando ad una prima ricostruzione la vittima era alla guida della sua Alfa 159 che, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada ribaltandosi. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 21enne, originario di Zapponeta. Sul posto anche i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.