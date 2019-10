Vandali forzano i silos di due cantine, persi centinaia di litri di mosto: «Nelle campagne è il far west»

Ultimo aggiornamento: 13:06

Hanno forzato i bocchettoni dei silos di due cantine sociali in provincia di Foggia e lasciato che andasse perduto un quantitativo stimato in centinaia di litri di mosto, provocando un danno da svariate centinaia di migliaia di euro. E' accaduto a due aziende del Foggiano e i fatti, ora, sono sul tavolo della Polizia di Stato, che indaga e batte ogni pista, senza escludere quella che conduce a un atto intimidatorio ai danni della cantina con sede nelle campagne fra San Severo e Torremaggiore.«La criminalità che continua a far vivere imprese agricole e operai in un clima estenuante da far west nelle campagne, dove ormai si teme anche per la propria incolumità personale» commenta Coldiretti Puglia che negli anni ha chiesto l'intervento del Ministero degli Interni e dell'esercito per un presidio massiccio e costante delle aree rurali.«E' impensabile e inaccettabile che dopo mesi di sforzi e di fatiche, lottando quotidianamente contro la burocrazia e il clima impazzito - insiste con forza Giuseppe De Filippo, presidente di Coldiretti Foggia - un'azienda agricola veda andare in fumo il frutto del proprio lavoro ad opera di bande criminali che compiono atti di gravità inaudita. Sono state boicottate due strutture del territorio e sversati migliaia di litri di vino e mosto nelle campagne, una atto intimidatorio senza eguali».