Il vino rosso fa dimagrire: «Un bicchiere prima di dormire equivale a un'ora in palestra»

Che un bicchiere di #VINO rosso sia considerato da molti la cura dei #PROBLEMI terrestri, è noto. Quello che forse non sapevate è che uno studio finanziato dalla #NASA sta testando il #Resveratrolo come integratore per gli #Astronauti ... https://t.co/9pqJhUwd4o — xtraWine (@xtrawine) August 17, 2019

Un bicchiere dio due prima di coricarsi possono aiutare a perdere peso, dato che equivale a un'ora in palestra . Se si è in cerca di tecniche alternative per la dieta , allora una buona soluzione potrebbe essere questa. I nuovi risultati ottenuti dall'Università di Alberta in Canada, infatti, hanno affermato che un bicchiere di vino rosso equivale a un'ora in palestra. Uno studio in netta controtendenza con i consigli dei dietologi, che spesso eliminano gli alcolici dalle diete in vistù del loro apporto di zuccheri. Ma il segreto sarebbe nel non bere il vino a pranzo, bensì a tarda sera.Lacondotta da Jason Dyck dell'Unio ha scoperto che i benefici per lanel, un composto trovato nel vino rosso, sono come quelli che otteniamo dall'esercizio. Il resveratrolo funziona perché agisce per impedire alle cellule di grasso di guadagnare più densità. Questa buona notizia è supportata da scienziati della Washington State University e di Harvard, che hanno scoperto che il tuo bicchiere di vino notturno (o due) può effettivamente aiutare con la perdita di peso. Secondo gli studi, puoi aiutare a prevenire un aumento di peso del 70% bevendo almeno due bicchieri di vino al giorno e il vino rosso è l'opzione migliore a causa del resveratrolo. Ma per ottenere i migliori risultati deve essere la sera - questo purtroppo non si applica a un bicchiere all'ora di pranzo.