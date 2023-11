Tentata estorsione per il trasporto dei pazienti in ospedale: un arresto

Con l'accusa di tentata estorsione un 40enne di Foggia è stato arrestato dalla squadra mobile sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura. Secondo l'accusa l'uomo avrebbe cercato di monopolizzare il servizio per il trasporto di pazienti che si rivolgevano per necessità cliniche diverse all'ospedale "Riuniti" di Foggia.

Il 40enne, che si trovava agli arresti domiciliari per altri reati, in quanto titolare di un'attività impegnata nel settore era stato autorizzato a svolgere il servizio. Dalle indagini, però, è emerso che l'uomo, nei mesi scorsi, si sarebbe reso responsabile di una serie d'intimidazioni ai danni di altri operatori impegnati nello stesso servizio.