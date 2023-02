Ladro "seriale" di auto arrestato e condannato: cinque anni di colpi messi a segno in varie province

Ladro "seriale" di auto arrestato a Reggio Emilia e condannato. Colpi messi a segno dal 2015 al 2019. I Carabinieri di Reggio Emilia hanno arrestato un autore seriale di furti su autovetture, in esercizi commerciali e di veicoli. L'uomo, un 56enne originario del Foggiano e residente nel capoluogo emiliano è stato raggiunto da un provvedimento di cumulo di pene concorrenti: pur sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, infatti, il malvivente non ha esitato, in passato, a mettere a segno i suoi "colpi". Condannato a 6 anni e 2 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa per una serie di furti commessi tra il 2015 e il 2019 tra le province di Pistoia e Foggia oltre a violazioni alla sorveglianza speciale compiute nel Foggiano e a Bologna, doveva ancora espiare, detratti i due giorni scontati in custodia cautelare, 6 anni, 1 mese e 28 giorni di reclusione. L'arresto è scattato ieri.

Il provvedimento della Procura

Il provvedimento di cumulo pene concorrenti è stato emesso dall'ufficio Esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna e fa riferimento a diversi episodi: un furto su un'auto commesso nel dicembre del 2019 a Manfredonia, nel Foggiano; un tentato furto, nel luglio 2029, in un centro estetico di Montevarchi nel Pistoiese dove ha violato anche la misura di prevenzione della sorveglianza speciale e un tentato furto di autovettura commesso nel novembre del 2015 sempre a Manfredonia e una violazione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale accertato alla stazione ferroviaria d Bologna nel maggio del 2019.