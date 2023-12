Estorsione e usura, quattro arresti

I carabinieri e la polizia di Stato di Foggia hanno eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare, emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo dauno, nei confronti di altrettante persone indiziate, a vario titolo, dei reati di estorsione e usura. Uno dei quattro è il 21enne arrestato con l'accusa di aver preso parte all'omicidio di Alessandro Ronzullo, 40 anni, residente a San Salvo in Abruzzo e con precedenti di rilievo per droga, avvenuto alla periferia di Foggia il 26 ottobre. Nei mesi di febbraio e marzo, il giovane raggiunto oggi da ordinanza cautelare avrebbe preteso da un 31enne del luogo la restituzione, con interessi usurai, di un debito maturato per la compravendita di sostanza stupefacente. Da marzo a novembre di quest'anno e fino alla data del suo arresto per l'omicidio, avrebbe pesantemente minacciato la vittima di ritorsioni con la complicità di ulteriori tre presunti appartenenti al suo nucleo familiare, che anche nei giorni successivi alla sua carcerazione, avrebbero continuato a vessare il 31enne ordinandogli l'immediata corresponsione di tutto il denaro preteso, comprensivo degli interessi usurai calcolati con un tasso del 116%.

Degli arrestati, tre sono stati destinatari della custodia cautelare in carcere e uno dei domiciliari. È proprio indagando sull'omicidio che si è giunti ai quattro provvedimenti di stamane.

L'operazione è stata messa a segno dai carabinieri della Compagnia di Foggia e dagli agenti della Squadra Mobile della Questura, diretti dalla Procura della Repubblica.