Finisce con l'auto in mare: muore 24enne. Salvo per miracolo il fidanzato

Finisce con l'auto in mare e muore annegata. E' accaduto a Foce Varano, frazione di Ischitella in provincia di Foggia, a una ragazza di 24 anni di Vico del Gargano nella notte appena trascorsa, fra sabato e domenica. Salvo per miracolo il fidanzato di lei, che si trovava nella stessa auto.La ragazza - secondo le prime ricostruzioni - era alla guida della sua Fiat Panda quando, per cause ancora in corso di accertamento, è finita in acqua. La vittima non è riuscita a liberarsi morendo annegata.Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco e i medici del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 24enne. Le indagini sono affidate ai carabinieri.