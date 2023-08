Elezioni e candidature, la presidente della Commissione antimafia scrive ai commissari

In vista delle elezioni di ottobre al Comune di Foggia, sciolto per mafia due anni fa, la presidente della commissione Antimafia, Chiara Colosimo, ha scritto alla commissione straordinaria del Comune per sensibilizzare i partiti ad applicare il Codice di autoregolamentazione per le candidature.

Cos'è il codice di autoregolamentazione

Si tratta di una disciplina approvata dalla commissione Antimafia che definisce, per i partiti e le liste che lo adottano su base volontaria, i criteri di candidabilità in relazione alla situazione giuridica dei soggetti considerati. I rappresentanti dei partiti, dei movimenti o delle liste civiche che aderiscono possono trasmettere alla commissione, con il consenso degli interessati, 75 giorni prima la data fissata per le elezioni, le liste provvisorie delle candidature.

La valenza etica

La commissione verifica quindi la sussistenza di eventuali condizioni ostative alla candidatura ai sensi del codice di autoregolamentazione riguardo ai nominativi eventualmente trasmessi.

Il pronunciamento non ha un valore legislativo rispetto alla incandidabilità ed ineleggibilità dei soggetti che non rispondano ai criteri previsti né prevede sanzioni, ma ha una valenza etica e morale. Il comune di Foggia è stato sciolto per infiltrazioni mafiose nell'agosto 2021 e le elezioni sono fissate per il 22 e il 23 ottobre prossimi.