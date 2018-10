Commerciante picchiato a sangue per l'incasso. Presi quattro rapinatori, caccia al quinto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque uomini di Cerignola sono stati arrestati dalla polizia per una rapina commessa ai danni di una tabaccheria della loro città il 13 novembre del 2015. Nell’occasione i banditi aggredirono il titolare dell’esercizio commerciale con una mazzuola da muratore per farsi consegnare 2.700 euro in contanti, e “gratta e vinci” sigarette per un valore di quattromila euro. Gli investigatori della Polizia postale di Bari e Foggia hanno identificato gli autori del colpo nell’ambito di una più ampia inchiesta, coordinata dalla Procura di Foggia, su quelle che vengono definite dagli inquirenti cruenti rapine in danno di svariati esercizi commerciali, tra cui gioiellerie e tabaccherie ubicate anche fuori regione, e autogrill su tratti autostradali pugliesi.Gli arrestati, che sono al momento quattro perchè un quinto è ricercato, sono accusati di rapina aggravata, furto aggravato e ricettazione di autovettura. Sono Michele Gadaleta di 43 anni, Giuseppe Americo di 27, Teodato Gallo di 25 e Antonio Ciriello di 46.