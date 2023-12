Si era allontanato da casa lunedì scorso: ritrovato morto un uomo di 87 anni

È stato ritrovato morto l'87enne Luigi Giordano, di cui si erano perse le tracce a Carpino, nel Foggiano, da lunedì scorso dopo che si era allontanato dalla sua abitazione.

Il corpo è stato ritrovato a Ischitella, in contrada Fara, in un'area adibita a uliveto. I famigliari avevano denunciato la sua scomparsa ai carabinieri. Per giorni le ricerche sono state estese al territorio circostante con vigili del fuoco, volontari della protezione civile e cittadini.