Aggredì un disabile derubandolo di tutto: arrestato un 33enne

Due mesi di indagine e la polizia di San Severo - in provincia di Foggia - ha arrestato il 33enne ritenuto responsabile dell'aggressione a un disabile in sedia a rotelle. L'uomo lo ha colpito con schiaffi ripetuti, gli ha rubato il cellulare e il denaro che il disabile aveva con sé.L'aggressore si è poi allontanato minacciando alcuni passanti di ritorsioni se avessero denunciato il fatto. I poliziotti, tuttavia, sono riusciti ugualmente a intercettarlo, grazie ad alcune testimonianze e ai filmati delle telecamere di videosorveglianza. L'uomo è stato accompagnato in carcere.