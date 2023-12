Il rischio di fare il passatista c'è sempre, quando si paventano i rischi di una digitalizzazione che sembra talvolta asimmetrica.

La cosa diventa anche peggio quando è il rapporto con le Istituzioni a essere digitalizzato. Un paio di esempi che solo in apparenza (speriamo) sono le disavventure dello scemo del villaggio digitale. Primo. Arriva a casa il bollettino della Tari . Lasciamo perdere la legittimità di pagare per un servizio percepito come inesistente, almeno a Roma. Fermiamoci, per questa volta, alla modalità del pagamento. Come accade ormai per ogni bollettazione pubblica c'è stampato il Qr-code. Si inquadra con lo smartphone, e si procede al pagamento. Non sempre. Sulla videata dell'home banking coincide tutto: la somma da pagare, la data di scadenza (rispettata), il codice utente, il numero del documento. Peccato che il pagamento non va a buon fine per un errore incomprensibile. Sulla schermata appare una dicitura che dice, mentendo, che i dati inseriti non sono corretti. Per fortuna che la tabaccheria è vicina. La loro postazione legge correttamente tutto e si può pagare. Solo con il sovrapprezzo del servizio prestato.