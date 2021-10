Deduzione fiscali, in arrivo tagli di oltre tre miliardi

Nella riforma fiscale sul tavolo del Consiglio dei ministri, ci sarà anche il riordino delle cosiddette “spese fiscali”. Si tratta delle detrazioni, delle deduzioni e di tutte le altre voci che “erodono” la base imponibile dei vari tributi, andando quindi per questa via a ridurre il gettito complessivo per l’erario. Nei prossimi due anni la riduzione delle spese fiscali sarà di 3 miliardi di euro. La novità emerge dal «Rapporto programmatico»...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati