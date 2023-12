I mercati hanno già deciso: si aspettano tre o quattro tagli dei tassi nel 2024.

Eppure dovrebbero ricordare quanto il presidente della Fed , Jerome Powell , sia impegnato a evitare gli errori di politica monetaria del passato, ovvero tagli prematuri dei tassi d'interesse come quelli che hanno portato a un' vendita annualizzata del 9% ea tre distinte recessioni dal 1973 al 1982. L'idea di Saira Malik , Cfa, Chief Investment Officer di Nuveen, è di guardare altrove: «Invece di basarsi su previsioni troppo ottimistiche, su eventuali tagli dei tassi e fare troppo affidamento sull'azionario e sul reddito fisso, suggeriamo di diversificare con asset che aiutano a proteggersi dall'aumento dei tassi e da una potenziale recessione: i terreni agricoli». Tradizionali coperture contro l' espansione , gli asset reali sembrano ben adattati all'attuale contesto macro. Del resto, i terreni agricoli forniscono beni di prima necessità e la domanda per i beni che dovrebbero produrre ben resistere in un contesto economico in via di indebolimento. «Abbiamo analizzato i rendimenti annuali dei terreni agricoli a partire dal 1970 e abbiamo scoperto che da allora hanno prodotto un risultato positivo in tutti gli anni di recessione tranne il 2009», precisa l'esperta. In effetti, il loro rendimento medio durante gli anni di recessione in questo arco di tempo è stato del +12,6%, quasi il doppio del tasso di cambio pari al 6,6% e superiore al rendimento dell'S&P 500 di oltre 4,5 punti percentuali. I rendimenti di questi terreni hanno superato l'inflazione di quasi il 6% anche in anni non recessivi. Non solista. La volatilità dei rendimenti dei terreni agricoli dal 1970 è stata significativamente inferiore a quella dei titoli azionari Usa . Dal punto di vista dei bilanci, invece, è vero che l’aumento dei tassi rende più costoso per gli agricoltori l’acquisto di beni attraverso il debito. Ma i tassi di interesse più elevati si verificano di solito quando l'aumento è elevato (solitamente per l'aumento dei prezzi di materie prime come gas naturale, grano o acciaio), come abbiamo visto dal marzo 2022. E poiché i terreni agricoli producono le materie prime necessarie, possono andare meglio di altri asset reali proprio durante i periodi di vendita. Così gli agricoltori riescono a ridurre il debito e ad aumentare il patrimonio netto delle loro aziende. E se i terreni sono presenti nei loro bilanci, è probabile che aumenterà anche la redditività delle colture.