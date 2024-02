Nonostante qualche incertezza saranno gli utili a guidare i mercati azionari un po’ in tutti i settori anche nel 2024. Le distribuzioni di dividendi per l’indice MSCI Europe hanno raggiunto nuovi livelli record: in base ai calcoli di Allianz Global Investors, nel 2023 le società nell’indice azionario Ue MSCI Europe hanno distribuito ai soci circa 407 miliardi di euro. E per il 2024 si prevede di raggiungere il traguardo dei 433 miliardi (+6,5% rispetto al 2023) per poi toccare 460 miliardi entro il 2025 (+13% sul 2023). «Il recente aumento delle distribuzioni di dividendi conferma la prosecuzione del trend al rialzo interrotto solo nel 2020 a causa della pandemia» per Jörg de Vries-Hippen. Anche le prospettive rimangono favorevoli: si prevede infatti una crescita delle distribuzioni sia quest’anno che nel prossimo. Per Grant Cheng «si rilevano, tuttavia, marcate differenze a livello settoriale, che giustificano un approccio improntato alla diversificazione e alla selettività quando si assumono decisioni di investimento. Le distribuzioni di dividendi sono in aumento specialmente nel settore finanziario e in quello dei beni di consumo discrezionale».

La tendenza è positiva anche per il dividend yield, il rapporto tra dividendo e prezzo. Per le società dell’indice MSCI Europe nel 2023 si attestava al 3,47% e quest’anno potrebbe portarsi al 3,67%. Lo scorso anno le società italiane dell’indice MSCI avevano un dividend yield del 5,43% per salire al 5,63% nel 2024. Ma sono le norvegesi a rimanere in testa alla classifica Ue. Nonostante l’attesa flessione del rendimento da cedola, previsto in calo dal 7,2% del 2023, gli azioni delle aziende del Nord Europa potranno godere di un ricco 6,4% nel 2024.

Non è poco visto che negli ultimi 40 anni, quasi il 36% del rendimento totale annualizzato degli investimenti azionari con riferimento all’indice MSCI Europe è stato determinato dal contributo dei dividendi alla performance. Nel Nord America e nella regione Asia-Pacifico, ai dividendi è attribuibile rispettivamente il 22% e poco meno del 41% della performance complessiva.