Investimenti, largo al dividendo: in arrivo in Europa una stagione record

Sarà un altro anno record per i dividendi in Europa. Perché anche chi ha mantenuto il freno l’anno scorso e una buona dose di prudenza post-Covid, quest’anno farà arrivare il suo bonus agli azionisti anche maggiorato. Dunque, il tesoretto Ue dovrebbe aumentare in media dell’8% per un totale di 410 miliardi di euro. Tanto per confermare la cultura della cedola, assai radicata nel Vecchio Continente, che tra il 1976 e la fine del 2021 ha...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati