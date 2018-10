Sui fondali del Mar Nero scoperta la "nave di Ulisse": ha 2400 anni ed è la più antica del mondo

Il reperto, individuato a circa 2000 metri sotto il livello del mare - e destinato per il momento a restare lì -, è completo di albero, timone e postazioni per gli addetti ai remi. E il suo stato eccezionale di conservazione è dovuto alle condizioni di mancanza d'ossigeno a quella profondità, oltre che al particolare habitat di un bacino chiuso e preistorico come il Mar Nero. Una nave di 2400 anni fa, praticamente intatta è adagiata sui fondali del Mar Nero. Per gli storici è simile alla nave di Ulisse, raffigurata in un antico vaso. Secondo molti studiosi è (forse) la nave più antica del mondo mai ritrovata. L'imbarcazione è lunga 23 metri. Veniva usata per i commerci ed era originaria della Grecia classica. Il relitto è stato scoperto da un team d'archeologi guidati dal britannico Joe Adams nell'ambito di un entusiasmante programma di ricerca sottomarino denominato Black Sea Maritime Archaeology Project.Il reperto, individuato a circa 2000 metri sotto il livello del mare - e destinato per il momento a restare lì -, è completo di albero, timone e postazioni per gli addetti ai remi. E il suo stato eccezionale di conservazione è dovuto alle condizioni di mancanza d'ossigeno a quella profondità, oltre che al particolare habitat di un bacino chiuso e preistorico come il Mar Nero.

«Una nave sopravvissuta intatta dall'epoca classica, a 2 chilometri di profondità, è qualcosa che non avrei mai creduto possibile vedere», ha raccontato al Guardian il professor Adams. L'anticipazione del Guardian è di oggi, in attesa della proiezione, al British Museum di Londra, di un documentario girato durante i lavori d'indagine. «Si tratta di un ritrovamento che cambierà le nostre conoscenze e la nostra compressione delle attività di cantieristica e della marineria del mondo antico», ha aggiunto senza riuscire a nascondere l'emozione provata.



Per la datazione è stato eseguito anche un test al carbonio 14, affidato ai ricercatori dell'università inglese di Southampton che hanno potuto analizzare piccoli pezzi del relitto riportati in superficie. E anche questo esame ha confermato l'età stimata di circa 2400 anni.



Un'indicazione che trova del resto un'ulteriore - e ancor più suggestiva - testimonianza nel disegno raffigurato su un vaso più o meno coevo, della collezione del British: il cosiddetto 'Siren Vasè, in cui appare il profilo di un'imbarcazione, molto simile a quella posata sul fondo del Mar Nero, che si ritiene rappresenti la nave di Ulisse al momento dell'incontro con le Sirene narrato poeticamente da Omero nell'Odissea.



Adams ha comunque confermato che la 'sua nave di Ulissè non rivedrà per ora la luce. Riportarla in superficie - secondo le valutazioni dell'equipe che l'ha scoperta al culmine di un progetto sfociato anche nel rinvenimento di vari altri preziosi relitti, da navi romane complete di anfore a imbarcazioni cosacche ai servizio degli zar russi del '600 - significherebbe distruggerla. Almeno con le tecnologie di oggi.

