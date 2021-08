Lutto nel mondo dell'arte: morto il pittore Tonino Caputo

Si è spento a Lecce dopo una lunga malattia l'artista Tonino Caputo, 90 anni. La sua è stata una vita interamente dedicata alla pittura. Dopo un intenso periodo all'estero tra Parigi e New York, negli anni '50 insieme ad Antonio Massari, Ugo Tapparini ed Edoardo De Candia si trasferì a Roma dove ha vissuto per molti anni. Negli anni '80 divenne molto famoso per le sue vedute, soprattutto newyorkesi. Ma anche di Sidney, Mosca, Parigi e Roma soprattutto. Opere che rappresentarono la sua cifra di artista viaggiatore.

L'asta delle sue opere

Lo scorso 16 luglio al Museo Castromediano di Lecce era stata organizzata un'asta di beneficenza di alcune sue opere per aiutare la famiglia nelle cure e per l'eventuale rientro a Roma. Ma l'artista ha invece preferito vivere gli ultimi momenti nella sua città.