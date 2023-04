Non capita facilmente di assistere a cinque rassegne d’arte simultaneamente e ad una personale di opere inedite di un protagonista del panorama artistico contemporaneo tra i più noti del territorio. Ma se sono coinvolti luoghi come Must, Palazzo Turrisi, San Francesco della Scarpa, Conservatorio Sant’Anna, Fondazione Palmieri e Galleria Maccagnani si può parlare di una sorta di “occupazione” della città di Lecce da parte di un folto gruppo di artisti.

Si intitola “Fiera d’Arte Messapia” e parte da oggi nel cuore del barocco coinvolgendo museo storico, palazzi e altre location nobili della città vecchia in una manifestazione diffusa dedicata all’arte contemporanea che vedrà arrivare pittori, scultori e performer.

Alle mostre collettive si affianca poi la personale di pittura dedicata ad Ugo Tapparini, omaggio all’artista nell’anno in cui ricorrono i 90anni dalla nascita (nato nel 1933, è scomparso nel 2016).

Oggi alle 19 l’inaugurazione proprio nella Galleria Maccagnani di Lecce, dove sono riunite 25 opere inedite di Ugo Tapparini. Sono lavori ad olio, realizzati nel corso di diversi decenni della carriera del graffiante artista leccese, tra i più prolifici del territorio, e appartenenti alla collezione mai esposta di Eugenio Serratì, medico appassionato d’arte e noto collezionista. Si riconosceranno tra le opere, tutte diverse e di diverso formato e fattura, anche le celebri “grandi” donne di Tapparini, i matrimoni, i giochi, le famiglie, i cardinali, ma anche la guerra e un suo autoritratto. Ma oggi è la giornata di apertura dell’intera manifestazione: sono pronti infatti tutti gli allestimenti e anche nelle altre sedi la Fiera arte Messapia aprirà i battenti alle 18 (tranne Must che rispetta la chiusura del lunedì e aprirà domani, e Fondazione Palmieri che sarà aperta dal 1 al 5 maggio).

L'esposizione nei contenitori del centro storico



Ogni mostra di questa rassegna, interamente organizzata da “darte studio” con la direzione artistica di Andrea Tapparini resterà aperta fino al 7 maggio dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 21, e presenterà le opere di oltre 60 artisti con relativi differenti linguaggi artistici. Ma non è tutto. Il programma delle varie giornate della Fiera prevede una serie di incontri con gli artisti, performance ed eventi musicali, e anche una tavola rotonda, suddivisi in diversi appuntamenti a partire da giovedì 27 aprile nelle diverse sedi che ospitano le esposizioni. Giovedì infatti dalle 18.30 presso San Francesco della Scarpa, a latere della mostra di 20 artisti, si svolgeranno varie performance: Massimiliano Manieri presenterà un evento performativo inedito dal titolo “Perceptual Border”. Seguiranno: performance musicale di Francesco Gauna Rizzo; performance di live painting della calligrafa Marta Lagna e mostra di sculture di Carmelo Leone (eventi curati da Luisa Carlà); installazioni della giovane artista tarantina Serena Manca. Venerdì 28 aprile, dalle 18.30 presso Palazzo Turrisi, in via Marco Basseo 16, accanto alla mostra di 25 artisti, si terranno laboratori curati da “Leda”, associazione leccese attiva nel campo della mediazione del patrimonio storico-artistico. Seguirà una tavola rotonda di presentazione della Fiera d’Arte Messapia con interventi dell’Assessore del Comune di Lecce Fabiana Cicirillo, di Claudio Casalini, Michele Pieroni e Andrea Tapparini, curatore dell’evento. L’appuntamento sarà accompagnato da un aperitivo musicale con dj Aremich e da una performance di Massimiliano Manieri dal titolo “Palestina: modalità di abuso”. Sabato 29 aprile poi, presso la sala Off Gallery del Must in via degli Ammirati 11, dalle 19 si susseguiranno proiezioni e sonorizzazioni accanto alla mostra di 15 artisti in corso. Dall’1 al 5 maggio invece presso la Fondazione Palmieri in vico dei Sotterranei è previsto lo speciale intervento artistico inedito di Carmelo Leone.

«Sono estremamente felice del grande successo ottenuto durante la settimana dell’arte Darte Art Week di luglio 2022 – spiega Andrea Tapparini direttore artistico della manifestazione – e mi fa piacere proseguire nel valorizzare l’arte e gli artisti contemporanei a Lecce, perché la città si dimostra capace di accogliere e valorizzare la cultura artistica. Voglio ringraziare l’Assessore Fabiana Cicirillo ed il Comune di Lecce per aver patrocinato la manifestazione, e anche il Presidente della Provincia Stefano Minerva e la Consigliera provinciale con delega alla cultura Paola Povero, e tutti coloro che stanno credendo nel nostro lavoro». Gli artisti in esposizione sono: Baccaro Chiara, Bagatin Marco, Baldi Luana, Borgognoni Elisabetta, Brovelli Elena, Cabboi Claudia, Cangelli (Strimi) Simona, Cannone Francesco, Cantoni Eliana, Calabrò Flavia, Cavagnetto Alessandra, Del Coco Benedetta, Curci Sofia, Dovhan Ilona, Fanuzzi Tommaso, Ferri Lisio, Gradi Irene, Grechi Marco, Greco Fabio, Gravante Alessandra, Inglese Cinzia, Inverardi Mario, Lagna Marta, Lanzolla Leonardo, Leone Carmelo, Lobraco Donatella, Malatesta Francesca, Manari Alessandra, Manca Serena, Massaro Barbara, Morolli Marta, Nespolo Maria Alfonsina, Olivan Chiara, Pala Mauro, Palazzo Luciana, Papini Marco, Pascali Francesca, Pennini Andrea, Perelli Danilo, Persiani Matteo, Petrucci Ivano, Pezzuoli Vittorio, Ragni Elisa, Renna Omar, Scuderi Marianna, Stabile Ignazio, Togni Allessandra, Tomasiello Luca, Turato Nadia, Tuccio Emanuele, Vaccaro Davide, Vergari Gianna, Villa Sergio, Viezzoli Giulia.