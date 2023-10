Abdulrazak Gurnah (nobel per la Letteratura) ospite dell'Università del Salento: «Allargare gli orizzonti per crescere»

«Conoscere il punto di vista dell’altro, di chi arriva e viene accolto, anche in una terra come il Salento con una naturale vocazione all’accoglienza, può migliorare la qualità dei rapporti tra le persone, bisogna allargare i propri orizzonti fino a sviluppare una migliore conoscenza del mondo: questa è la strada necessaria all’umanità intera», le parole di Abdulrazak Gurnah hanno risuonato chiare e decise questa mattina in un gremito Centro Congressi di Ecotekne a Lecce. Lo scrittore di Zanzibar naturalizzato inglese, Premio Nobel per la Letteratura nel 2021, è stato accolto dalla comunità dell’Università del Salento e dalle autorità cittadine, davanti ad una variegata folla di studenti.

Video di Claudio Longo.

L'incontro

Salutato da Maria Renata Dolce, docente Unisalento che lo ha invitato a Lecce, che ha ricordato come i suoi romanzi siano “una chiamata alla conoscenza che ci rende capaci di coltivare il senso dell’accoglienza e della cura”, Gurnah si è riconosciuto nelle parole del Prefetto Luca Rotondi, del Sindaco di Lecce Carlo Salvemini e del Rettore Fabio Pollice che hanno rilevato una sensibilità comune all’interno della sua letteratura rispetto alle tematiche dell’immigrazione che stanno molto a cuore al nostro territorio.

Anche la direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici di UniSalento Maria Grazia Guido ha ricordato la congruenza tra l’opera letteraria di Gurnah con le tematiche fondanti della ricerca portata avanti dai nostri docenti. Tantissime le domande degli studenti arrivati dalle scuole e dallo stesso ateneo