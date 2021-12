Tre auto a fuoco nella notte Si indaga

Notte di fuoco a Torchiarolo per l'incendio di tre auto, probabilmente per un effetto domino. Il provvidenziale arrivo dei vigili del fuoco ha scongiurato altri danni anche alle abitazioni nei pressi del rogo. Improvvisi fragori e scoppiettii quando era passata l'una e trenta della notte tra mercoledì e giovedì, hanno allertato i vicini di via Gramsci i quali hanno dato subito l'allarme ai vigili del fuoco per l'incendio che era divampato per strada e aveva coinvolti tre veicoli parcheggiati a breve distanza uno dall'altro. Un inferno improvviso con lingue di fuoco altissime che hanno annerito la facciata della palazzina a due piani dove le auto erano parcheggiate. All'arrivo dei vigili del fuoco della compagnia di Brindisi, supportati dall'autobotte e da altri tre mezzi, hanno impiegato non poco a spegnere il fuoco e a mettere in sicurezza i veicoli che rischiavano l'esplosione. Sul posto anche i carabinieri e i tanti abitanti della zona preoccupati per quanto stava avvenendo. Dopo lo spegnimento i vigili del fuoco hanno fatto una prima perizia per raccogliere elementi utili alle indagini e poter risalire alle cause; a momento non si esclude nessuna ipotesi inclusa quella del dolo. L'incendio è senz'altro partito da una delle auto per poi propagarsi rapidamente alle altre. Lo scenario che si è presentato ai soccorritori dopo lo spegnimento delle lingue di fuoco era di totale devastazione: due delle tre auto sono andate completamente distrutte e alla terza è stata risparmiata solo la parte anteriore ma risulta anche questa distrutta. Secondo una prima ricostruzione l'incendio deve essere partito da una Volkswagen per poi invadere la Mercedes e la Citroen. Danni anche alle facciate delle abitazioni limitrofe, per fortuna contenuti. Le indagini sono state affidate ai carabinieri.

C.Ped.

